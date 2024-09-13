ЦИК частично удовлетворил жалобу кандидата Вафы Нагиевой

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела жалобу Вафы Нагиевой, баллотировавшейся от Нефтчалинского избирательного округа №70.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела жалобу Вафы Нагиевой, баллотировавшейся от Нефтчалинского избирательного округа №70.

Как сообщает Report, итоги разбирательства обнародовал член экспертной группы Рамиз Ибрагимов на сегодняшнем заседании ЦИК.

По его словам, кандидат заявила о многочисленных нарушениях в день выборов и потребовала аннулировать результаты по 23-м избирательным участкам.

"По итогам разбирательства ЦИК аннулировала результаты по шести участкам - №24, 27, 34, 35, 48 и 49. Однако результаты по всему округу аннулированы не были учитывая требования Избирательного кодекса", - сказал он.