ЦИК удовлетворил обращение БДИПЧ ОБСЕ

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На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия рассмотрела обращение наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ в связи с выборами в Милли Меджлис 9 февраля.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

Он сказал, что 11 февраля в ЦИК поступило письмо от БДИПЧ ОБСЕ по поводу отмены аккредитации одного из наблюдателей на парламентских выборах - Айгюн Аттар.

Вопрос об отмене аккредитации Айгюн Аттар был вынесен на голосование и принят.

Заседание ЦИК в настоящее время продолжается.