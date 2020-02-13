 Наверх

ЦИК удовлетворил обращение БДИПЧ ОБСЕ

​ЦИК Азербайджана удовлетворил обращение БДИПЧ ОБСЕ
© Report

На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия рассмотрела обращение наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ в связи с выборами в Милли Меджлис 9 февраля. 

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

Он сказал, что 11 февраля в ЦИК поступило письмо от БДИПЧ ОБСЕ по поводу отмены аккредитации одного из наблюдателей на парламентских выборах - Айгюн Аттар.

Вопрос об отмене аккредитации Айгюн Аттар был вынесен на голосование и принят.

Заседание ЦИК в настоящее время продолжается.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!