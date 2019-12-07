ЦИК Азербайджана проведет заседание в связи с внеочередными парламентскими выборами

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Сегодня состоится заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, в ходе заседания будет принято решение в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис.

Заседание начнется в 14:00.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии "Ени Азербайджан", в ходе которого было принято решение, согласно которому представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.

По итогам заседания Пленума Конституционного суда от 4 декабря было принято решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики". Внеочередные выборы были назначены на 9 февраля 2020 года.