ЦИК отменил результаты по одному из избирательных округов - ОБНОВЛЕНО

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня рассмотрела обращение кандидатов в депутаты Милли Меджлиса от Имишли-Бейлаганского избирательного округа - Хикмета Ширинова и Разима Амирасланова.

Как сообщает Report, об этом на заседании заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Экспертная группа пришла к выводу, что выборы в избирательном округе следует признать недействительными, а обращения кандидатов в ЦИК должны быть удовлетворены согласно соответствующим статьям Избирательного кодекса.

Вопрос был поставлен на голосование и принят.

Напомним, что по этому округу лидировал Чингиз Ганизаде.

*** 16:05

Началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании ЦИК рассмотрит поступившие обращения в связи с парламентскими выборами 9 февраля.

Также на заседании будет обсуждено обращение наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ в связи с выборами в Милли Меджлис 9 февраля.