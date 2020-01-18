ЦИК Азербайджана обнародовал число жалоб в связи с предстоящими выборами

В Центральную избирательную комиссию Азербайджана поступило 27 обращений в связи с выборами в Милли Меджлис.
Как сообщает Report, об этом сайту secki-2020.az на семинаре, посвященном рассмотрению жалоб на нарушения избирательных прав, сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.
По его словам, не все обращения были обоснованы: "Однако в результате проведенных расследований выяснилось, что решения некоторых окружных избирательных комиссий были неверными".
Зампред добавил, что решением ЦИК семь обратившихся с жалобами граждан были зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты.
Парламентские выборы в Азербайджане назначены на 9 февраля этого года.