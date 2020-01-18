 Наверх

ЦИК Азербайджана обнародовал число жалоб в связи с предстоящими выборами

ЦИК Азербайджана обнародовал число жалоб в связи с предстоящими выбора
© Report

В Центральную избирательную комиссию Азербайджана поступило 27 обращений в связи с выборами в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, об этом сайту secki-2020.az на семинаре, посвященном рассмотрению жалоб на нарушения избирательных прав, сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, не все обращения были обоснованы: "Однако в результате проведенных расследований выяснилось, что решения некоторых окружных избирательных комиссий были неверными".

Зампред добавил, что решением ЦИК семь обратившихся с жалобами граждан были зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты.

Парламентские выборы в Азербайджане назначены на 9 февраля этого года. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!