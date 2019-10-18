ЦИК объявил о проведении муниципальных выборов в Азербайджане 23 декабря

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана приняла решение о следующих муниципальных выборах.

Как сообщает Report, согласно принятому на сегодняшнем заседании ЦИК решению, муниципальные выборы в стране пройдут 23 декабря.

Затем был утвержден "План основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".

Было принято решение о создании экспертной группы при ЦИК для расследования жалоб на действия (бездействие) и решения, нарушающие избирательные права граждан на муниципальных выборах.

На заседании была создана рабочая группа для проверки точности достоверности сведений в подписных листах, а также в документах, представленных кандидатами, политическими партиями, блоками политических партий.