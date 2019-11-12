Глава ЦИК Азербайджана: Мы должны сделать так, чтобы на выборах не было нарушений

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"Развитие в избирательной сфере Азербайджана, как и в других, налицо".

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов сказал на семинаре-совещании, посвященном теме разбирательства в судебном порядке жалоб о нарушении избирательных прав.

Он отметил, что во всех цивилизованных странах в судах рассматриваются дела в связи с избирательными правами: "Это не должно нас беспокоить. Азербайджан – член европейской семьи. У этой семьи есть общие требования и правила. Это правила очень цивильны".

По словам председателя ЦИК, избирательные процессы внутри Азербайджана должны претворяться в жизнь так, чтобы права гражданина Азербайджана на выход на Европейский суд по правам человек не нарушались: "Мы должны сделать так, чтобы на выборах не было нарушений, и не ложилась тень на наши идеи государственности. Если смотреть на общую картину, в Азербайджане все сделанные в данном направлении работы заняли достойное место. Остальное – политика. Поэтому в первую очередь с людьми следует проводить просветительскую работу, при принятии решений серьезно их обосновывать".