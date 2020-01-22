 Наверх

ЦИК Азербайджана назвал число обращений в связи с парламентским выборами

ЦИК Азербайджана назвал число обращений в связи с парламентским выбора

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана получила 32 обращения в связи с выборами в Милли Меджлис.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК заявил, что число жалоб в связи с муниципальными выборами, состоявшимися 23 декабря прошлого года, значительно сократилось по сравнению с предыдущими выборами:

"Думаю, что и с выборами в парламент будет также. Достигнут беспрецедентный результат. То есть в ЦИК поступило всего 32 обращения. Это было достигнуто в результате проведенных мероприятий".

Парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!