ЦИК Азербайджана назвал число обращений в связи с парламентским выборами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана получила 32 обращения в связи с выборами в Милли Меджлис.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК заявил, что число жалоб в связи с муниципальными выборами, состоявшимися 23 декабря прошлого года, значительно сократилось по сравнению с предыдущими выборами:

"Думаю, что и с выборами в парламент будет также. Достигнут беспрецедентный результат. То есть в ЦИК поступило всего 32 обращения. Это было достигнуто в результате проведенных мероприятий".

Парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.