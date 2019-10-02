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ЦИК Азербайджана лишил Рафаэля Джабраилова депутатского мандата - ОБНОВЛЕНО

ЦИК Азербайджана лишил Рафаэля Джабраилова депутатского мандата

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение лишить Рафаэля Джабраилова депутатского мандата.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании ЦИК на основании запроса Р. Джабраилова.


*** 15:48

В ближайшие минуты начнется заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, ЦИК рассмотрит обращение о лишении мандата депутата Рафаэля Джабраилова.

Напомним, что накануне Рафаэль Джабраилов обратился в парламент Азербайджана в связи с лишением депутатского мандата. После этого парламент обратился в ЦИК для рассмотрения вопроса.

Отметим, что Р.Джабраилов заложил депутатское удостоверение III и IV созывов из-за долга в размере 300 тыс.долларов.

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