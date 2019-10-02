ЦИК Азербайджана лишил Рафаэля Джабраилова депутатского мандата - ОБНОВЛЕНО

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение лишить Рафаэля Джабраилова депутатского мандата.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании ЦИК на основании запроса Р. Джабраилова.





*** 15:48

В ближайшие минуты начнется заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, ЦИК рассмотрит обращение о лишении мандата депутата Рафаэля Джабраилова.

Напомним, что накануне Рафаэль Джабраилов обратился в парламент Азербайджана в связи с лишением депутатского мандата. После этого парламент обратился в ЦИК для рассмотрения вопроса.

Отметим, что Р.Джабраилов заложил депутатское удостоверение III и IV созывов из-за долга в размере 300 тыс.долларов.