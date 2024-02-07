ЦИК Азербайджана: Жители страны стояли в очередях, чтобы проголосовать

Жители Азербайджана стояли в очередях на избирательных участках из-за большого количества желающих проголосовать на внеочередных выборах президента страны.

Жители Азербайджана стояли в очередях на избирательных участках из-за большого количества желающих проголосовать на внеочередных выборах президента страны.

Как передает Report со ссылкой на NEWS.ru, от этом рассказал член ЦИК страны Фуад Джавадов.

По словам Джавадова, он сам простоял час в очереди, чтобы отдать свой голос. "Мы ожидали большого потока избирателей. При открытии на многих избирательных участках было много людей, желавших проголосовать. Я лично, когда голосовал, простоял в очереди где-то час", - рассказал он.

Джавадов также подчеркнул, что всего в Азербайджане около 6,4 млн избирателей, 60% из них уже отдали свои голоса. По его мнению, это хорошие показатели для республики. Отмечается, что в этом году выборы впервые проводятся на территории Карабаха. Там работают 26 участков, на которых могут проголосовать свыше 22 тысяч человек.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев ранее заявил, что выборы в Азербайджане проводятся при большой явке избирателей. По его словам, большая явка свидетельствует о высокой заинтересованности жителей республики в выборах. Кроме того, это говорит о том, что граждане Азербайджана готовы подтвердить свое намерение сделать все возможное для поддержания мира, стабильности и спокойствия, подытожил он.