ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на пост президента

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) был обсужден вопрос об утверждении выдвижения кандидатуры председателя правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), президента Ильхама Алиева в качестве кандидата в президенты.

Как передает Report, об этом сообщила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова. Она довела до внимания членов ЦИК данные о кандидате.

Затем вопрос был вынесен на голосование и утвержден. Таким образом, было утверждено выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередные президентские выборы, назначенные на 11 апреля.