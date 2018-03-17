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    ЦИК Азербайджана создал комиссию для распределения эфирного времени кандидатам в президенты

    © Report

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

    Как сообщает Report, на заседании был рассмотрен вопрос о создании Комиссии по жеребьевке с целью распределения бесплатного эфирного времени в связи с назначенными на 11 апреля выборами президента Азербайджанской Республики, о проведении и определении места жеребъевки.

    Заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов сказал, что в этом году Общественная Телерадиовещательная Компания выделит кандидатам в президенты бесплатное эфирное время: "Это время составляет 6 часов, 3 из них на телевидении и 3 часа на радио".

    Жеребьевка состоится 19 марта на заседании ЦИК.

    Отметим, что предвыборная агитация начнется 19 марта.

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