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    ЦИК Азербайджана приступил к приему финансовых отчетов партий

    Политические партии должны представить в Центризбирком свои финансовые отчеты вместе с отзывом аудитора не позднее 1 апреля© Report

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Центральная  избирательная  комиссия (ЦИК)  Азербайджана приступила к приему финансовых отчетов политических партий за 2017 год. Как сообщает Report, согласно законодательству, политические партии должны представить в Центризбирком годовые финансовые отчеты вместе с отзывом аудитора не позднее 1 апреля. 

    Центризбирком должен передать в Минюст сведения о политических партиях, которые не представят финансовые отчеты вместе с отзывом аудитора в положенный срок.
    Отметим, что Министерством юстиции Азербайджана зарегистрированы 55 политических партий. Только 45 из них представили в Центризбирком годовые финансовые отчеты за 2016 год. Оставшиеся 10 партий – Партия возрождения и прогресса, Партия национально-демократического сознания, Азербайджанская крестьянская партия, Партия независимости Азербайджана, Партия Национального движения, Партия Патриотов Азербайджана, Демократическая партия Предпринимателей Азербайджана, Партия процветания, Партия Национального спасения пока не представили свои отчеты. В отношении этих партий пока не приняты меры.

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