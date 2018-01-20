ЦИК Азербайджана приступил к подготовке к президентским выборам

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Баку. 20 января.REPORT.AZ/ "Уточняются списки избирателей в связи с предстоящими в Азербайджане президентскими выборами".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что, как и в предыдущие годы, подготовка к выборам началась с начала января: "В настоящее время мы занимаемся уточнением списков избирателей. На уровне участков уточнения завершится до 5 февраля. Затем собранная на участках информация будет доведена до округов, и работы завершатся до конца мая".

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане намечены на 17 октября этого года.