ЦИК принял годовой финансовый отчет ПНФА

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана приняла финансовый отчет Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) за 2018 год.

Как сообщает Report, отчет представлен от имени председателя ПНФА Али Керимли.

Представленный партией отчет размещен на сайте ЦИК.

Напомним, что в 2015 году министерство юстиции вернуло обратно документы по итогам съезда Партии народного фронта Азербайджана, возглавляемой Али Керимли. В министерстве сообщили, что Рази Нуруллаев также представил в Минюст документ под названием ПНФА "Доверительный съезд". Поэтому сторонам было предложено обратиться в суд для разрешения спорного вопроса. До сегодняшнего дня вопрос остается нерешенным.