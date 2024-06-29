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ЦИК Азербайджана примет документы намеревающихся провести exit-poll организаций до 12 августа

ЦИК Азербайджана примет документы намеревающихся провести exit-poll организаций до 12 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет принимать документы для аккредитации организаций, желающих провести еxit-poll в связи с внеочередными парламентскими выборами, не позднее чем за 20 дней до дня голосования.
Внутренняя политика
29 июня 2024 г. 17:41
ЦИК Азербайджана примет документы намеревающихся провести exit-poll организаций до 12 августа

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет принимать документы для аккредитации организаций, желающих провести еxit-poll в связи с внеочередными парламентскими выборами, не позднее чем за 20 дней до дня голосования.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденном сегодня ЦИК Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных парламентских выборов.

Срок подачи заявок в связи с внеочередными парламентскими выборами продлится до 12 августа.

Решение об аккредитации организаций, подавших заявку на проведение exit-poll, будет принято не позднее чем за 10 дней до дня голосования.

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Версия на азербайджанском языке MSK “exit-poll” keçirmək niyyətində olan təşkilatların sənədlərini avqustun 12-dək qəbul edəcək

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