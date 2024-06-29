ЦИК Азербайджана примет документы намеревающихся провести exit-poll организаций до 12 августа

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет принимать документы для аккредитации организаций, желающих провести еxit-poll в связи с внеочередными парламентскими выборами, не позднее чем за 20 дней до дня голосования.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет принимать документы для аккредитации организаций, желающих провести еxit-poll в связи с внеочередными парламентскими выборами, не позднее чем за 20 дней до дня голосования.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденном сегодня ЦИК Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных парламентских выборов.

Срок подачи заявок в связи с внеочередными парламентскими выборами продлится до 12 августа.

Решение об аккредитации организаций, подавших заявку на проведение exit-poll, будет принято не позднее чем за 10 дней до дня голосования.