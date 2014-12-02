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    ЦИК Азербайджана пригласил Конгресс местных и региональных властей СЕ наблюдать за муниципальными выборами

    Наблюдение за муниципальными выборами не входит в круг интересов других международных организаций

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана направила в Конгресс местных и региональных властей Совета Европы приглашение принять участие в наблюдении за муниципальными выборами, которые пройдут в стране 23 декабря. Об этом заявил Report глава отдела по международным связям секретариата ЦИК Рашид Юсифбейли. 

    Он отметил, что приглашение наблюдать за муниципальными  выборами направляется в эту структуру каждый раз в связи с тем, что они находятся в рамках мандата Конгресса. "Наблюдение за местными выборами не входит в круг интересов других международных организаций", - отметил он. 

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