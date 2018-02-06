ЦИК Азербайджана назначил внеочередные президентские выборы

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) рассмотрели вопрос назначения внеочередных президентских выборов.

Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил о подписании президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о проведении 11 апреля внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики: "Президент обладает полномочием объявлять внеочередные президентские выборы".

Вопрос был поставлен на голосование и принят.