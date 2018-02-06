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    ЦИК Азербайджана назначил внеочередные президентские выборы

    Прошло заседание Центризбиркома

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) рассмотрели вопрос назначения внеочередных президентских выборов.

    Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил о подписании президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о проведении 11 апреля внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики: "Президент обладает полномочием объявлять внеочередные президентские выборы".

    Вопрос был поставлен на голосование и принят. 

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