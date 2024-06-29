ЦИК Азербайджана направит приглашения иностранным наблюдателям мониторить выборы

Центральная избирательная комиссия направит приглашения иностранным наблюдателям для участия на внеочередных парламентских выборах.

Центральная избирательная комиссия направит приглашения иностранным наблюдателям для участия на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил на состоявшемся сегодня заседании ЦИК.

По его словам, министерство иностранных дел Азербайджана предпримет шаги в этом направлении.

"Желающие провести наблюдение в округах могут обратиться в окружные избирательные комиссии. Ожидается, что и на этих выборах примут участие тысячи наблюдателей", - отметил председатель ЦИК.