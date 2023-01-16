ЦИК Азербайджана начал принимать годовые финансовые отчеты политических партий

Центральная избирательная комиссия Азербайджана (ЦИК) начала принимать финансовые отчеты политических партий за 2022 год.

Центральная избирательная комиссия Азербайджана (ЦИК) начала принимать финансовые отчеты политических партий за 2022 год.

Как сообщает Report, согласно законодательству, политические партии должны представлять годовые отчеты в ЦИК начиная с 1 января.

Поскольку в связи с праздниками 1-4 января были нерабочими днями, прием отчетов начался с 5 января.

Политические партии должны представить в ЦИК годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением не позднее 1 апреля.

Комиссия в свою очередь проинформирует министерство юстиции Азербайджана о партиях, не представивших отчет.