ЦИК Азербайджана начал принимать годовые финотчеты политических партий

Центральная избирательная комиссия Азербайджана (ЦИК) начала принимать финансовые отчеты политических партий за 2021 год.
Как сообщает Report, согласно законодательству, политические партии должны представлять годовые отчеты в ЦИК начиная с 1 января.
Поскольку в связи с праздниками 1-4 января были нерабочими днями, прием отчетов начался только с сегодняшнего дня (5 января).
Политические партии должны представить годовую финансовую отчетность в ЦИК вместе с аудиторским заключением не позднее 1 апреля.
О партии, которая не представит соответствующий отчет, будет дана информация Министерству юстиции Азербайджана.