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ЦИК Азербайджана аннулировал результаты выборов на нескольких избирательных участках

ЦИК Азербайджана аннулировал результаты выборов на нескольких избирательных участках Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана предприняла все необходимые шаги для прозрачного и справедливого проведения выборов.
Внутренняя политика
11 февраля 2024 г. 16:50
ЦИК Азербайджана аннулировал результаты выборов на нескольких избирательных участках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана предприняла все необходимые шаги для прозрачного и справедливого проведения выборов.

Как передает Report, об этом заявил зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании Комиссии.

По его словам, проведенные расследования показывают, что были некоторые попытки омрачить здоровую избирательную среду.

Были проверены все поступившие протоколы, а также информация на интернет-ресурсах. Особый вклад в эту работу внесла большая сеть веб-камер, внедрение которых является инновационным опытом Азербайджана. В ходе проведенных расследований на нескольких избирательных участках были выявлены нарушения, не позволившие определить волеизъявление избирателей.

Таким образом, были аннулированы результаты голосования на избирательных участков №38 Гянджинско-Самух-Геранбойского избирательного округа № 41, на избирательных участках №7 и №27 Гусарского избирательного округа №61, избирательном участке №9 Сальян-Билясувар-Нефтчалинского избирательного округа №65, избирательном участке №2 Сабирабад-Ширванского избирательный округа №68, на избирательных участках №7 и №31 Лянкяранского избирательного округа №77, избирательном участке №6 Гёйчай-Агдашского избирательного округа №92, избирательном участке №2 Бардинского избирательного округа №99, избирательном участке №1 Шекинского городского избирательного округа №114 и избирательного участка №6 Шекинского сельского избирательного округа №115. Комиссии этих избирательных участков были распущены.

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Версия на азербайджанском языке MSK bir neçə məntəqədə seçkilərin nəticələrini ləğv edib, məntəqə seçki komissiyaları buraxılıb

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