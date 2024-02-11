ЦИК Азербайджана аннулировал результаты выборов на нескольких избирательных участках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана предприняла все необходимые шаги для прозрачного и справедливого проведения выборов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана предприняла все необходимые шаги для прозрачного и справедливого проведения выборов.

Как передает Report , об этом заявил зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании Комиссии.

По его словам, проведенные расследования показывают, что были некоторые попытки омрачить здоровую избирательную среду.

Были проверены все поступившие протоколы, а также информация на интернет-ресурсах. Особый вклад в эту работу внесла большая сеть веб-камер, внедрение которых является инновационным опытом Азербайджана. В ходе проведенных расследований на нескольких избирательных участках были выявлены нарушения, не позволившие определить волеизъявление избирателей.

Таким образом, были аннулированы результаты голосования на избирательных участков №38 Гянджинско-Самух-Геранбойского избирательного округа № 41, на избирательных участках №7 и №27 Гусарского избирательного округа №61, избирательном участке №9 Сальян-Билясувар-Нефтчалинского избирательного округа №65, избирательном участке №2 Сабирабад-Ширванского избирательный округа №68, на избирательных участках №7 и №31 Лянкяранского избирательного округа №77, избирательном участке №6 Гёйчай-Агдашского избирательного округа №92, избирательном участке №2 Бардинского избирательного округа №99, избирательном участке №1 Шекинского городского избирательного округа №114 и избирательного участка №6 Шекинского сельского избирательного округа №115. Комиссии этих избирательных участков были распущены.