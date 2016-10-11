ЦИК аннулировал результаты некоторых участков

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) изучена информация в связи с всенародным голосованием (референдумом), проведенным 26 сентября в целях внесения поправок в Конституцию Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, об этом заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Она отметила, что проведено расследование в связи с правонарушениями, запечатленными на веб-камерах некоторых избирательных участков в день голосования: "Результаты этих участков аннулированы и избирательные комиссии распущены".