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    ЦИК аннулировал результаты некоторых участков

    Избирательные комиссии распущены

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) изучена информация в связи с всенародным голосованием (референдумом), проведенным 26 сентября в целях внесения поправок в Конституцию Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, об этом заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова. 

    Она отметила, что проведено расследование в связи с правонарушениями, запечатленными на веб-камерах некоторых избирательных участков в день голосования: "Результаты этих участков аннулированы и избирательные комиссии распущены". 

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