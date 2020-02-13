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ЦИК аннулировал результаты по округу, где лидировал Хады Раджабли

ЦИК аннулировал результаты по округу, где лидировал Хады Раджабли

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии были рассмотрены обращения кандидатов от Лянкяранского сельского избирательного округа №74 Баширова Равана и Азизхана Азизова в связи с выборами в Милли Меджлис, состоявшимися 9 февраля.

Как сообщает Report, информацию о вопросе предоставил член ЦИК Габиль Оруджов.

Член ЦИК сказал, что при рассмотрении многих материалов было установлено, что протоколы не были составлены с участием наблюдателей:

“Кроме того, протоколы были составлены вне участка, где проходило голосование. Обнаружены нарушения, не позволяющие уточнить волю избирателей. Не были выполнены требования законодательства. Выявлены случаи внесения изменений в голоса, относящиеся к некоторым кандидатам. Голосование по 27 участкам считается недействительным.

На заседании было вынесен на обсуждение предложение о признании результатов голосования по 27 участкам недействительным. Предложение было принято.

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