ЦИК аннулировал результаты по округу, где лидировал Хады Раджабли

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии были рассмотрены обращения кандидатов от Лянкяранского сельского избирательного округа №74 Баширова Равана и Азизхана Азизова в связи с выборами в Милли Меджлис, состоявшимися 9 февраля.

Как сообщает Report, информацию о вопросе предоставил член ЦИК Габиль Оруджов.

Член ЦИК сказал, что при рассмотрении многих материалов было установлено, что протоколы не были составлены с участием наблюдателей:

“Кроме того, протоколы были составлены вне участка, где проходило голосование. Обнаружены нарушения, не позволяющие уточнить волю избирателей. Не были выполнены требования законодательства. Выявлены случаи внесения изменений в голоса, относящиеся к некоторым кандидатам. Голосование по 27 участкам считается недействительным.

На заседании было вынесен на обсуждение предложение о признании результатов голосования по 27 участкам недействительным. Предложение было принято.