ЦИК аннулировал результаты еще одного участка

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на сегодняшнем заседании рассмотрела обращение кандидата в депутаты от второго Кяпязского (Гянджа) избирательного округа №40 Ситары Зейналовой и других в связи с выборами в Милли Меджлис, проведенными 9 февраля.

Как сообщает Report, информацию предоставила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Секретарь ЦИК сообщила, что в обращении кандидаты попросили ликвидировать решение ОИК в связи с выборами:

"В результате разбирательства нарушения были обнаружены только в одном избирательном участке. По другим участкам нарушения не установлены. Результаты голосования по одному участку должны быть признаны недействительными".

На заседании обсудили и приняли решение о признании результатов голосования по одному участку (№8) недействительными. Ликвидация результатов по одному участку не повлияла на общий результат по округу.