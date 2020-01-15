ЦИК аннулировал решение ОИК, избирательный округ взят под особый контроль

На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) зарегистрирована кандидатура 1 человека в депутаты.
Как сообщает Report, в ЦИК обратился Аббасов Рауф Черкез оглу для регистрации от 3-го Хатаинского избирательного округа №35.
О его обращении заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.
По ее словам, в своем обращении Р.Аббасов отметил, что окружная избирательная комиссия без всяких на то оснований отказалась регистрировать его кандидатуру: "Вопрос был расследован экспертной группой ЦИК. В решении не указывалась причина отказа от регистрации кандидата".
После обсуждений ЦИК аннулировал решение ОИК относительно отказа регистрировать кандидата.
Зампред ЦИК Ровзат Гасымов заявил о необходимости взять указанный избирательный округ под особый контроль: "В дальнейшем указанный избирательный округ может создать для нас определенные проблемы".
Mirmahmud KazımoğluАвтор новости