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ЦИК аннулировал решение ОИК, избирательный округ взят под особый контроль

ЦИК аннулировал решение ОИК
© Report

На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) зарегистрирована кандидатура 1 человека в депутаты.

Как сообщает Report, в ЦИК обратился Аббасов Рауф Черкез оглу для регистрации от 3-го Хатаинского избирательного округа №35. 

О его обращении заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова. 

По ее словам, в своем обращении Р.Аббасов отметил, что окружная избирательная комиссия без всяких на то оснований отказалась регистрировать его кандидатуру: "Вопрос был расследован экспертной группой ЦИК. В решении не указывалась причина отказа от регистрации кандидата". 

После обсуждений ЦИК аннулировал решение ОИК относительно отказа регистрировать кандидата. 

Зампред ЦИК Ровзат Гасымов заявил о необходимости взять указанный избирательный округ под особый контроль: "В дальнейшем указанный избирательный округ может создать для нас определенные проблемы". 

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