ЦИК аннулировал решение ОИК, избирательный округ взят под особый контроль

© Report https://report.az/storage/news/4954f2f71f981c5d7e29a0e6e8b78b9f/40c98ae5-8c44-4786-a427-bb202160b2d2_292.jpg

На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) зарегистрирована кандидатура 1 человека в депутаты.

Как сообщает Report, в ЦИК обратился Аббасов Рауф Черкез оглу для регистрации от 3-го Хатаинского избирательного округа №35.

О его обращении заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

По ее словам, в своем обращении Р.Аббасов отметил, что окружная избирательная комиссия без всяких на то оснований отказалась регистрировать его кандидатуру: "Вопрос был расследован экспертной группой ЦИК. В решении не указывалась причина отказа от регистрации кандидата".

После обсуждений ЦИК аннулировал решение ОИК относительно отказа регистрировать кандидата.

Зампред ЦИК Ровзат Гасымов заявил о необходимости взять указанный избирательный округ под особый контроль: "В дальнейшем указанный избирательный округ может создать для нас определенные проблемы".