ЦИК аннулировал итоги выборов в один из муниципалитетов Имишлинского района

Центризбирком аннулировал итоги выборов по пяти избирательным участкам в Имишлинском избирательном округе № 81.

Центризбирком аннулировал итоги муниципальных выборов по пяти избирательным участкам в Имишлинском избирательном округе № 81.

Как передает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

По словам секретаря ЦИК Арифы Мухтаровой, это избирательные участки № 42, 43, 44, 45 и 46, где проходили выборы в муниципалитет Беджиравана.

Результаты выборов на этих участках признаны недействительными.

Напомним, муниципальные выборы состоялись 29 января. Голосование проходило в 118 избирательных округах, где действовали 5 846 участков. В выборах участвовали 16 092 кандидата, претендовавшие на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.