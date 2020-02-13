 Наверх

ЦИК аннулировал итоги выборов по округу, где лидировал Гусейнбала Мираламов

​ЦИК аннулировал итоги выборов по округу, где лидировал Гусейнбала Мир

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня рассмотрела обращение кандидата в депутаты от первого Хатаинского избирательного округа №33 Фуада Аббасова.

Как сообщает Report, об этом сказал член ЦИК Илькин Шахбазов.

На собрании был обсужден и принят вопрос о признании недействительными результатов голосования по 21 избирательному участку данного избирательного округа. Таким образом, результаты по данному избирательному округу были аннулированы.

Напомним, что по данному округу лидировал Гусейнбала Мираламов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!