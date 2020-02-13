ЦИК аннулировал итоги выборов по округу, где лидировал Гусейнбала Мираламов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня рассмотрела обращение кандидата в депутаты от первого Хатаинского избирательного округа №33 Фуада Аббасова.

Как сообщает Report, об этом сказал член ЦИК Илькин Шахбазов.

На собрании был обсужден и принят вопрос о признании недействительными результатов голосования по 21 избирательному участку данного избирательного округа. Таким образом, результаты по данному избирательному округу были аннулированы.

Напомним, что по данному округу лидировал Гусейнбала Мираламов.