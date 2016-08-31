В ЦИК Азербайджана регистрацию прошел 161 наблюдатель за ходом референдума

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Центризбиркоме прошел регистрацию 161 наблюдатель, желающий следить за ходом назначенного на 26 сентября 2016 года всенародного голосования (референдума) с целью внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики.

Как передает Report, об этом сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, 82 наблюдателя прошли регистрацию как представители агитационной группы "Ени Азербайджан", 29 - агитационной группы "Гражданское общество".

Шестеро наблюдателей представляют секретариат Совета межпарламентской ассамблеи СНГ, а 42 человека были зарегистрированы по собственной инициативе.

М.Панахов отметил о регистрации в окружных избирательных комиссиях 7 503 наблюдателей.