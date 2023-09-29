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Члены рабочей группы по Карабаху 2 октября посетят Ханкенди

Члены рабочей группы по Карабаху 2 октября посетят Ханкенди Члены рабочей группы, созданной в целях решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе, планируют посетить Ханкенди 2 октября.
Внутренняя политика
29 сентября 2023 г. 19:39
Члены рабочей группы по Карабаху 2 октября посетят Ханкенди

Члены рабочей группы, созданной в целях решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе, планируют посетить Ханкенди 2 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение Администрации Президента Азербайджанской Республики, об этом сказал назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Рамин Мамедов на встрече в Евлахе с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Сообщается, что Рамин Мамедов представил информацию о процедурах и пакете социальных услуг, связанных с процессом реинтеграции. Было отмечено, что в целях решения на месте хозяйственных, коммунальных и других аналогичных вопросов планируется поездка в город Ханкенди 2 октября членов созданной рабочей группы по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе.

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Версия на английском языке Members of working group on Karabakh to visit Khankandi on October 2
Версия на азербайджанском языке Qarabağda yaradılmış İşçi qrupun üzvləri oktyabrın 2-də Xankəndiyə səfər edəcək

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