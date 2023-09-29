Члены рабочей группы по Карабаху 2 октября посетят Ханкенди

Члены рабочей группы, созданной в целях решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе, планируют посетить Ханкенди 2 октября.

Члены рабочей группы, созданной в целях решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе, планируют посетить Ханкенди 2 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение Администрации Президента Азербайджанской Республики, об этом сказал назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Рамин Мамедов на встрече в Евлахе с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Сообщается, что Рамин Мамедов представил информацию о процедурах и пакете социальных услуг, связанных с процессом реинтеграции. Было отмечено, что в целях решения на месте хозяйственных, коммунальных и других аналогичных вопросов планируется поездка в город Ханкенди 2 октября членов созданной рабочей группы по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе.