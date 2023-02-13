Члены семей шехидов в Кюрдамире собрали гуманитарную помощь для Турции

В Кюрдамире члены семей шехидов собрали гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясений в Турции.

В Кюрдамире члены семей шехидов собрали гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясений в Турции.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report , вот уже несколько дней собранная гумпомощь в порядке очередности направляется пострадавшим от землетрясения в Турции.

Теплая одежда, постельные комплекты, электрообогреватели, а также принадлежности первой необходимости комплектуются в помещении временного хранения местной Джума-мечети.

Помощь для дальнейшей отправки в Турцию была направлена на грузовиках в Баку.

Отметим, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.

По последним данным, жертвами землетрясения стали не менее 31 643 человек, еще 80 278 получили ранения.