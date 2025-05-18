Члены семей шехидов и ветераны из Сумгайыта посетили Шушу

Группа семей шехидов и ветеранов Отечественной войны, проживающие в Сумгайыте, посетила Шушу.

Группа семей шехидов и ветеранов Отечественной войны, проживающие в Сумгайыте, посетила Шушу.

Как сообщает карабахское бюро Report , поездка была организована по инициативе депутата Милли Меджлиса (парламент) Сабины Салмановой при поддержке Исполнительной власти Сумгайыта.

Поездка началась с посещения крепостных стен города. Члены семей шехидов были подробно проинформированы об их истории. Было отмечено, что в период оккупации армянские вандалы пытались полностью уничтожить Шушинскую крепость, однако благодаря принципиальным и последовательным требованиям, выдвинутым Азербайджаном перед мировой общественностью и международными организациями, удалось сохранить определенную часть стен. После освобождения города от оккупации здесь были предприняты важные шаги по реставрации и консервации ряда историко-архитектурных памятников.

В рамках поездки были также посещены памятники выдающимся представителям азербайджанского музыкального искусства на городской центральной площади. Было отмечено, что обстрел памятников в период оккупации является ярким проявлением ненависти и враждебного отношения армянской стороны к азербайджанскому народу.

Участники поездки также ознакомились с ходом масштабных работ по реконструкции и благоустройству, проводимых в Шуше. Было подчеркнуто, что работы проводятся в соответствии с историко-архитектурным стилем города, а уже завершенные проекты отвечают высоким эстетическим требованиям.

Гости также посетили мечеть Гёвхарага, которая была введена в эксплуатацию после реконструкции и реставрации, совершили намаз и прочитали молитвы.

Члены семей шехидов и участники Отечественной войны в рамках поездки также посетили Джыдыр-дюзю, где любовались чарующим пейзажем, открывающимся с равнины. Они также осмотрели скалистые утесы, по которым поднимались азербайджанские солдаты, и видимую часть "Дороги Победы", известной как путь, ведущий к победе во время 44-дневной Отечественной войны.