О нас

Члены семей шехидов и ветераны из Сумгайыта посетили Шушу

Члены семей шехидов и ветераны из Сумгайыта посетили Шушу Группа семей шехидов и ветеранов Отечественной войны, проживающие в Сумгайыте, посетила Шушу.
Внутренняя политика
18 мая 2025 г. 14:48
Члены семей шехидов и ветераны из Сумгайыта посетили Шушу

Группа семей шехидов и ветеранов Отечественной войны, проживающие в Сумгайыте, посетила Шушу.

Как сообщает карабахское бюро Report, поездка была организована по инициативе депутата Милли Меджлиса (парламент) Сабины Салмановой при поддержке Исполнительной власти Сумгайыта.

Поездка началась с посещения крепостных стен города. Члены семей шехидов были подробно проинформированы об их истории. Было отмечено, что в период оккупации армянские вандалы пытались полностью уничтожить Шушинскую крепость, однако благодаря принципиальным и последовательным требованиям, выдвинутым Азербайджаном перед мировой общественностью и международными организациями, удалось сохранить определенную часть стен. После освобождения города от оккупации здесь были предприняты важные шаги по реставрации и консервации ряда историко-архитектурных памятников.

В рамках поездки были также посещены памятники выдающимся представителям азербайджанского музыкального искусства на городской центральной площади. Было отмечено, что обстрел памятников в период оккупации является ярким проявлением ненависти и враждебного отношения армянской стороны к азербайджанскому народу.

Участники поездки также ознакомились с ходом масштабных работ по реконструкции и благоустройству, проводимых в Шуше. Было подчеркнуто, что работы проводятся в соответствии с историко-архитектурным стилем города, а уже завершенные проекты отвечают высоким эстетическим требованиям.

Гости также посетили мечеть Гёвхарага, которая была введена в эксплуатацию после реконструкции и реставрации, совершили намаз и прочитали молитвы.

Члены семей шехидов и участники Отечественной войны в рамках поездки также посетили Джыдыр-дюзю, где любовались чарующим пейзажем, открывающимся с равнины. Они также осмотрели скалистые утесы, по которым поднимались азербайджанские солдаты, и видимую часть "Дороги Победы", известной как путь, ведущий к победе во время 44-дневной Отечественной войны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtlı şəhid ailələri və qazilər Şuşaya səfər ediblər

Другие новости из категории

В Азербайджане стартовал Месячник прав человека
В Азербайджане стартовал "Месячник прав человека"
18 мая 2025 г. 15:50
МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой в Азербайджане нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой в Азербайджане нестабильной погодой
18 мая 2025 г. 15:22
Группа семей шехидов из Сумгайыта посетила Ханкенди
ФотоГруппа семей шехидов из Сумгайыта посетила Ханкенди
18 мая 2025 г. 12:23
Ветеран войны: Ранение не позволило мне принять участие в освобождении Шуши
Ветеран войны: Ранение не позволило мне принять участие в освобождении Шуши
18 мая 2025 г. 10:36
Начата подготовка к Генассамблее Платформы НПО Глобального Юга
ФотоНачата подготовка к Генассамблее Платформы НПО Глобального Юга
17 мая 2025 г. 17:52
Президент: Азербайджанское здравоохранение прошло путь, полный достижений
Президент: Азербайджанское здравоохранение прошло путь, полный достижений
17 мая 2025 г. 14:30
Ильхам Алиев направил обращение участникам IX Международного Конгресса Бакинские дни сердца
Ильхам Алиев направил обращение участникам IX Международного Конгресса "Бакинские дни сердца"
17 мая 2025 г. 14:25
Утвержден порядок ведения реестра государственных служащих
Утвержден порядок ведения реестра государственных служащих
17 мая 2025 г. 13:51
Определены правовые и организационные основы ведения реестра государственных служащих
Определены правовые и организационные основы ведения реестра государственных служащих
17 мая 2025 г. 13:28
В Азербайджане будет вестись реестр госслужащих
В Азербайджане будет вестись реестр госслужащих
17 мая 2025 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi