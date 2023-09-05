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Члены семей пропавших без вести в I Карабахской войне посетили обнаруженное в Шуше массовое захоронение

Члены семей пропавших без вести в I Карабахской войне посетили обнаруженное в Шуше массовое захоронение Члены семей лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, посетили обнаруженное в Шуше массовое захоронение.
Внутренняя политика
5 сентября 2023 г. 15:44
Члены семей пропавших без вести в I Карабахской войне посетили обнаруженное в Шуше массовое захоронение

Члены семей лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, посетили обнаруженное в Шуше массовое захоронение.

Как сообщает карабахское бюро Report, в ходе визита, организованного Общественным объединением "Семьи пропавших без вести в Карабахе", члены семей пропавших без вести лиц посетили массовое захоронение, обнаруженное во дворе Шушинской тюрьмы.

Отметим, что в результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа текущего года, на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены человеческие останки, принадлежащие, предположительно, 17 лицам. В целом на сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях массовые захоронения обнаружены в селах Сарыджалы Агдамского района, Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Фаррух Ходжалинского района, Юхары Сейидахмедли Физулинского района, Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоI Qarabağ müharibəsində itkin düşən soydaşlarımızın ailə üzvləri Şuşada aşkarlanan kütləvi məzarlığa baş çəkiblər

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