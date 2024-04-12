О нас

Члены семей погибших в ходе "Ходжавендской операции" посетили Шушу

Члены семей погибших в ходе "Ходжавендской операции" посетили Шушу Члены семей разведчиков, погибших в ходе "Ходжавендской операции" в 1997 году, посетили город Шушу.
Внутренняя политика
12 апреля 2024 г. 13:55
Члены семей погибших в ходе Ходжавендской операции посетили Шушу

Члены семей разведчиков, погибших в ходе "Ходжавендской операции" в 1997 году, посетили город Шушу.

Об этом сообщает сотрудник Report, командированный в Шушу.

Родственники шехидов посетили родник "Иса булагы" и другие достопримечательности города.

Затем планируется визит в город Ханкенди.

В апреле 1997 года две разведгруппы азербайджанской армии с честью выполнили боевое задание, проникнув в тыл врага в направлении оккупированного в то время Ходжавенда. Первая из групп вернулась без потерь.

Вторая группа из 8 человек на обратном пути попала в окружение. Азербайджанские разведчики категорически отвергли требования врага сдаться и вступили в бой. Малочисленная группа проявила настоящий героизм и оказала сильное сопротивление.

Сержант Агиль Ахмедов получил тяжелое ранение, и оставшиеся семь разведчиков посчитали, что он погиб. После того, как у группы закончились боеприпасы, они собрались вместе и подорвали себя гранатами, чтобы не попасть в руки врага.

Это командир группы лейтенант Эльхан Агаев, члены группы лейтенант Вугар Ярахмедов, сержанты Анар Рзаев, Динар Мустафаев, Агшин Гасанов, Низами Алекперов, Фариз Джавадов.

Их останки были обнаружены спустя 6 месяцев в результате усилий великого лидера Гейдара Алиева. Герои были похоронены на II Аллее почетного захоронения в Баку, и каждый был посмертно награжден орденом "Азербайджанское знамя".

Агиль Ахмедов попал в армянский плен, власти Армении вынесли ему смертный приговор. Сержант был освобожден также благодаря усилиям Гейдара Алиева спустя два года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото“Xocavənd əməliyyatı”nda şəhid olan kəşfiyyatçıların ailə üzvləri Şuşaya səfər edib

Самое важное

Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
9 апреля 2024 г. 21:09
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
9 апреля 2024 г. 20:04
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
9 апреля 2024 г. 15:46
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
9 апреля 2024 г. 13:58
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
8 апреля 2024 г. 16:21
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
8 апреля 2024 г. 12:14
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
6 апреля 2024 г. 18:38
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
6 апреля 2024 г. 10:58
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
6 апреля 2024 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi