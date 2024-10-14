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Члены семей лиц, считавшихся пропавшими без вести, побывали в Агдаме, Ходжалы, Ханкенди и Шуше

Члены семей лиц, считавшихся пропавшими без вести, побывали в Агдаме, Ходжалы, Ханкенди и Шуше Члены семей лиц, считавшихся пропавшими без вести, побывали в Агдаме, Ходжалы, Ханкенди и Шуше.
Внутренняя политика
14 октября 2024 г. 12:41
Члены семей лиц, считавшихся пропавшими без вести, побывали в Агдаме, Ходжалы, Ханкенди и Шуше

Члены семей лиц, считавшихся пропавшими без вести, побывали в Агдаме, Ходжалы, Ханкенди и Шуше.

Как сообщает корреспондент Report, поездка организована по инициативе Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе".

Участники поездки посетили Аллеи шехидов в Агдаме и Ходжалы, где похоронены лица, считавшиеся пропавшими без вести, чьи останки были найдены в массовых захоронениях и идентифицированы спустя 30 лет.

Затем они отправились в Ханкенди, где ознакомились с восстановительными и строительными работами, сделали памятные фотографии. В продолжение поездки гости прибыли в город Шуша и посетили мечеть Юхары Гевхар Ага.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİtkin düşmüş hesab edilən şəxslərin ailə üzvləri Ağdam, Xocalı, Xankəndi və Şuşada olublar

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