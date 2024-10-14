Члены семей лиц, считавшихся пропавшими без вести, побывали в Агдаме, Ходжалы, Ханкенди и Шуше

Члены семей лиц, считавшихся пропавшими без вести, побывали в Агдаме, Ходжалы, Ханкенди и Шуше.

Члены семей лиц, считавшихся пропавшими без вести, побывали в Агдаме, Ходжалы, Ханкенди и Шуше.

Как сообщает корреспондент Report, поездка организована по инициативе Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе".

Участники поездки посетили Аллеи шехидов в Агдаме и Ходжалы, где похоронены лица, считавшиеся пропавшими без вести, чьи останки были найдены в массовых захоронениях и идентифицированы спустя 30 лет.

Затем они отправились в Ханкенди, где ознакомились с восстановительными и строительными работами, сделали памятные фотографии. В продолжение поездки гости прибыли в город Шуша и посетили мечеть Юхары Гевхар Ага.