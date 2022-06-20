О нас

Члены рабочей группы посетили Джебраил, Зангалин и село Дашалты

Члены рабочей группы посетили Джебраил, Зангалин и село Дашалты 16-17 июня делегация, состоящая из экспертов и членов рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра координационного штаба, посетила Джебраильский, Зангиланский районы и село Дашалты под Шушой. В селе Агалы Зангиланског
Внутренняя политика
20 июня 2022 г. 10:18
Члены рабочей группы посетили Джебраил, Зангалин и село Дашалты

16-17 июня делегация, состоящая из экспертов и членов рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра координационного штаба, посетила Джебраильский, Зангиланский районы и село Дашалты под Шушой. В селе Агалы Зангиланского района состоялось очередное заседание рабочей группы.

Как сообщает Report, в рамках визита члены рабочей группы осмотрели Худаферинские мосты, баню Султана Аллахверди на территории Джебраильского района и мечеть в селе Дашкесан. В ходе осмотра, а также обсуждений в городе Шуша были заслушаны мнения ученых-специалистов по охране, защите, восстановлению и развитию памятников, даны соответствующие поручения соответствующим структурам.

В ходе осмотра территории села Дашалты представители Государственного агентства по туризму проинформировали членов рабочей группы, что в будущем село планируется использовать как туристическое направление.

Рабочая группа в Зангиланском районе осмотрела Восьмиугольную гробницу XIV века в селе Мамедбеки, мечеть XIX века в селе Малаткешин и один из самых ценных памятников средневековой архитектуры Азербайджана – "Шахри Шарифан".

Члены рабочей группы ознакомились с детским садом и школой, построенными в зангиланском селе Агалы, а также были проинформированы об "Умном селе" и проделанной работе в рамках проекта.

В селе Агалы состоялось заседание рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры, на котором были обсуждены результаты осмотра культурных, исторических и религиозных памятников, определены предстоящие и соответствующие задачи.

Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации президента Самир Нуриев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фотоİşçi Qrup Şuşada abidələrin mühafizəsi və bərpası barədə tapşırıqlar verib

Самое читаемое

Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
16 июня 2022 г. 14:28
Награждена группа работников здравоохранения
Награждена группа работников здравоохранения
16 июня 2022 г. 17:18
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
17 июня 2022 г. 03:07
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
17 июня 2022 г. 11:09
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
17 июня 2022 г. 13:32
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
18 июня 2022 г. 10:14
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
18 июня 2022 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi