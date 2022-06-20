Члены рабочей группы посетили Джебраил, Зангалин и село Дашалты

16-17 июня делегация, состоящая из экспертов и членов рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра координационного штаба, посетила Джебраильский, Зангиланский районы и село Дашалты под Шушой. В селе Агалы Зангиланског

16-17 июня делегация, состоящая из экспертов и членов рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра координационного штаба, посетила Джебраильский, Зангиланский районы и село Дашалты под Шушой. В селе Агалы Зангиланского района состоялось очередное заседание рабочей группы.

Как сообщает Report, в рамках визита члены рабочей группы осмотрели Худаферинские мосты, баню Султана Аллахверди на территории Джебраильского района и мечеть в селе Дашкесан. В ходе осмотра, а также обсуждений в городе Шуша были заслушаны мнения ученых-специалистов по охране, защите, восстановлению и развитию памятников, даны соответствующие поручения соответствующим структурам.

В ходе осмотра территории села Дашалты представители Государственного агентства по туризму проинформировали членов рабочей группы, что в будущем село планируется использовать как туристическое направление.

Рабочая группа в Зангиланском районе осмотрела Восьмиугольную гробницу XIV века в селе Мамедбеки, мечеть XIX века в селе Малаткешин и один из самых ценных памятников средневековой архитектуры Азербайджана – "Шахри Шарифан".

Члены рабочей группы ознакомились с детским садом и школой, построенными в зангиланском селе Агалы, а также были проинформированы об "Умном селе" и проделанной работе в рамках проекта.

В селе Агалы состоялось заседание рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры, на котором были обсуждены результаты осмотра культурных, исторических и религиозных памятников, определены предстоящие и соответствующие задачи.

Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации президента Самир Нуриев.