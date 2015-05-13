Члены партии "Мусават" массово подали в отставку - СПИСОК

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Группа членов Низаминской районной организации партии "Мусават" подала в отставку. В заявлении, которое предоставили Report подавшие в отставку члены, обнародованы причины подобного шага.

В заявлении отмечается, что председатель партии "Мусават" Ариф Гаджилы в период своего правления направил политический курс партии в плоскость внутрипартийного разрушения: "Исключение из рядов партии самоотверженных, мужественных людей, посвятивших ей долгие годы, ученых, представителей интеллигенции, кандидатов на пост главы партии вызвало гнев мусаватистов. Нынешний Диван и Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) превратились в пункт "отбытия наказаний" и структуру, которая довольствуется распространением "фальшивых заявлений", отвечающих их собственным интересам. Личная неприязнь Арифа Гаджилы к мусаватистам, авторитарный стиль управления привели к ситуации, направленной на разрушение партии. Действия, противоречащие Уставу партии, навешанное на мусаватистов клеймо, отстранение от партии таких личностей как Губад Ибадоглу, Вургун Эйюб, являются явным примером того, что Ариф Гаджилы сошел с пути Мамеда Эмина Расулзаде. Мы, нижеуказанные лица, покидаем ряды партии в знак протеста против недочетов в управлении "Мусават":

1. Низамеддин Гулиев - один из активистов народного движения Азербайджана, советник бывшего главы партии "Мусават"

2. Мирисмаил Хадыев - бывший член Меджлиса партии "Мусават", адвокат

3. Галабей Агаларлы - член Верховного Меджлиса Низаминской районной организации

4. Гюльага Шерифзаде - заместитель председателя Низаминской районной организации, член Совета

5. Ариф Гулиев - заместитель председателя организации, председатель ячейки

6. Гурбан Годжаев - член Совета

7. Ягуб Ханалиев - член Совета

8. Маариф Мамедов - член партии

9. Афган Рафиев - член партии

10. Нариман Мамедов - член партии

11. Сарвар Мамедов - член партии

12. Джейхун Эйвазов - член партии

13. Рашад Гулиев - член партии

14. Вахид Азимов - член Совета

15. Этибар Гасымов - член партии

16. Алиф Шерифов - член партии

17. Шикар Алиев - член партии

18. Керим Джебраилов - член партии

19. Мушфиг Сафаров - член партии

20. Байрам Мамедов - член партии

21. Фазиль Мамедов - член партии

22. Фиридун Эйвазов - член партии

Начальник Организационного отдела партии Разим Амирасланлы сообщил Report, что он не имеет информации об этом заявлении, и если данные лица распространили подобное заявление, это вызывает сожаление.