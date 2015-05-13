Члены партии "Мусават" массово подали в отставку - СПИСОК

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Группа членов Низаминской районной организации партии "Мусават" подала в отставку. В заявлении, которое предоставили Report подавшие в отставку члены, обнародованы причины подобного шага.
В заявлении отмечается, что председатель партии "Мусават" Ариф Гаджилы в период своего правления направил политический курс партии в плоскость внутрипартийного разрушения: "Исключение из рядов партии самоотверженных, мужественных людей, посвятивших ей долгие годы, ученых, представителей интеллигенции, кандидатов на пост главы партии вызвало гнев мусаватистов. Нынешний Диван и Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) превратились в пункт "отбытия наказаний" и структуру, которая довольствуется распространением "фальшивых заявлений", отвечающих их собственным интересам. Личная неприязнь Арифа Гаджилы к мусаватистам, авторитарный стиль управления привели к ситуации, направленной на разрушение партии. Действия, противоречащие Уставу партии, навешанное на мусаватистов клеймо, отстранение от партии таких личностей как Губад Ибадоглу, Вургун Эйюб, являются явным примером того, что Ариф Гаджилы сошел с пути Мамеда Эмина Расулзаде. Мы, нижеуказанные лица, покидаем ряды партии в знак протеста против недочетов в управлении "Мусават":
1. Низамеддин Гулиев - один из активистов народного движения Азербайджана, советник бывшего главы партии "Мусават"
2. Мирисмаил Хадыев - бывший член Меджлиса партии "Мусават", адвокат
3. Галабей Агаларлы - член Верховного Меджлиса Низаминской районной организации
4. Гюльага Шерифзаде - заместитель председателя Низаминской районной организации, член Совета
5. Ариф Гулиев - заместитель председателя организации, председатель ячейки
6. Гурбан Годжаев - член Совета
7. Ягуб Ханалиев - член Совета
8. Маариф Мамедов - член партии
9. Афган Рафиев - член партии
10. Нариман Мамедов - член партии
11. Сарвар Мамедов - член партии
12. Джейхун Эйвазов - член партии
13. Рашад Гулиев - член партии
14. Вахид Азимов - член Совета
15. Этибар Гасымов - член партии
16. Алиф Шерифов - член партии
17. Шикар Алиев - член партии
18. Керим Джебраилов - член партии
19. Мушфиг Сафаров - член партии
20. Байрам Мамедов - член партии
21. Фазиль Мамедов - член партии
22. Фиридун Эйвазов - член партии
Начальник Организационного отдела партии Разим Амирасланлы сообщил Report, что он не имеет информации об этом заявлении, и если данные лица распространили подобное заявление, это вызывает сожаление.
İlkin PirəliАвтор новости
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