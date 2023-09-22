Члены незаконных армянских воинских формирований в Карабахе сдали более 800 единиц оружия, бронетехнику и боеприпасы

На основании договоренностей, достигнутых на встрече в Евлахе, члены вооруженных армянских формирований в Карабахе сдают свое оружие.

На основании договоренностей, достигнутых на встрече в Евлахе, члены вооруженных армянских формирований в Карабахе продолжают сдавать свое оружие.

Как сообщает российское бюро Report со ссылкой на Минобороны РФ, за прошедший период было сдано более 800 единиц оружия.

"На 22 сентября вооружёнными формированиями в Карабахе сдано 6 единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и около 5 тыс. боеприпасов", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

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На основании договоренностей, достигнутых на встрече в Евлахе, члены вооруженных армянских формирований в Карабахе сдают свое оружие.

Как передает Report, об этом говорится в телеграм-канале российских миротворцев.

По имеющейся информации, процесс проходит под контролем российских миротворцев. Уже сдано более 800 единиц стрелкового оружия, гранатометов, минометов, ПТУР и ПЗРК.