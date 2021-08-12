Члены Национальной олимпийской команды Азербайджана награждены

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов Национальной олимпийской команды Азербайджана “Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики”.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов Национальной олимпийской команды Азербайджана “Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики”.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за высокие достижения на XXXII летних Олимпийских играх в Токио и заслуги в развитии азербайджанского спорта тренеры азербайджанских спортсменов были награждены ”Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики":

Абдуллаев Намик Ядулла оглу

Баширов Яшар Эюб оглу

Морозов Денис Валерьевич

Мусаев Физули Иса оглу

Тагиев Гурбан Вагиф оглу.