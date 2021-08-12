Члены Национальной олимпийской команды Азербайджана награждены

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов Национальной олимпийской команды Азербайджана “Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики”.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за высокие достижения на XXXII летних Олимпийских играх в Токио и заслуги в развитии азербайджанского спорта тренеры азербайджанских спортсменов были награждены ”Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики":
Абдуллаев Намик Ядулла оглу
Баширов Яшар Эюб оглу
Морозов Денис Валерьевич
Мусаев Физули Иса оглу
Тагиев Гурбан Вагиф оглу.