Члены молодежного крыла ПЕА провели встречу с руководством Милли Меджлиса

Члены молодежного крыла партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) побывали в Милли Меджлисе.
По сообщению Report, молодые активисты возложили цветы к мемориалу Гейдара Алиева в административном здании парламента, ознакомились с музеем Гейдара Алиева и залом заседаний.
Затем члены молодежного крыла ПЕА встретились с первым вице-спикером Зияфетом Аскеровым, вице-спикерами Бахар Мурадовой и Валехом Алескеровым, а также председателем парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявушем Новрузовым.
На "круглом столе", состоявшемся после встречи, состоялись обширные обсуждения различных вопросов.
Samirə AbdullayevaАвтор новости