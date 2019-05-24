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Члены молодежного крыла ПЕА провели встречу с руководством Милли Меджлиса

Члены молодежного крыла ПЕА провели встречу в Милли Меджлисе
© Report

Члены молодежного крыла партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) побывали в Милли Меджлисе. 

По сообщению Report, молодые активисты возложили цветы к мемориалу Гейдара Алиева в административном здании парламента, ознакомились с музеем Гейдара Алиева и залом заседаний. 

Затем члены молодежного крыла ПЕА встретились с первым вице-спикером Зияфетом Аскеровым, вице-спикерами Бахар Мурадовой и Валехом Алескеровым, а также председателем парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявушем Новрузовым.

На "круглом столе", состоявшемся после встречи, состоялись обширные обсуждения различных вопросов.

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