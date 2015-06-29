​Члены Исполнительного комитета ЕОК награждены "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики"

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов Исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" за плодотворную деятельность в организации и успешном проведении I Европейских игр.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики" удостоены Кикис Лазаридес, Рафаэль Пагноззи, Янез Кочийанчич.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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