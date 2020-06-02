Членам СБ ООН представлены факты преступлений, совершенных Арменией

© Report https://report.az/storage/news/93813d41ea530c340c62a783a669aa77/60f9ccfe-8237-4ca0-81fe-9bdf8b26866e_292.jpg

Постоянное представительство Азербайджана при ООН приняло участие и выступило на открытых обсуждениях Совета Безопасности ООН по защите гражданского населения во время вооруженных конфликтов, проводимых посредством видеоконференции.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в выступлении постоянного представительства отмечается, что обсуждаемый вопрос имеет важное значение для Совета Безопасности ООН, международной общественности и, в частности, для Азербайджана.

Было доведено до сведения международной общественности, что гражданское население в мире страдает от новых или продолжающихся в течение длительного времени вооруженных конфликтов, активных военных столкновений или прекращенных временным перемирием, десятки тысяч гражданских лиц были убиты или пострадали, миллионы людей были изгнаны из родных очагов.

В выступлении была дана подробная информация об оккупационной политике Армении и ее результатах, в частности об ущербе азербайджанскому гражданскому населению и инфраструктуре и продолжающейся незаконной деятельности страны-оккупанта. Здесь была отмечена вынужденная депортация 250 тысяч азербайджанцев из Армении в конце 1980-х годов, во многих случаях с убийством мирных жителей. Также было отмечено, что в конце 1991-го и начале 1992 года Арменией была начата война против Азербайджана, в результате которой погибли десятки тысяч человек, в том числе была повреждена гражданская инфраструктура, другое имущество и жилые помещения мирных граждан.

В своем выступлении постпредставительство Азербайджана при ООН также напомнило о проводимой Арменией этнической чистке против азербайджанцев, проживающих в оккупированных Арменией Нагорном Карабахе и прилегающих регионах, в результате которой более миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих земель, при этом Армения продолжает грубо нарушать известные резолюции Совета Безопасности ООН и международное право. Наряду с этим, было отмечено, что Армения проводит целенаправленную политику в области военного строительства на указанных территориях, изменения демографических, культурных и физических особенностей территорий. Было отмечено, что эта деятельность создает угрозу миру, безопасности и стабильности в регионе, в том числе этим нарушаются свободы и права сотен тысяч людей.

Наше постоянное представительство, ссылаясь на недавно опубликованный всесторонний отчет "Военные преступления на территории Азербайджана и ответственность Армении", подчеркнуло, что отчет содержит доказательства cовершенных Арменией военных преступлений.

В выступлении было подчеркнуто, что вопрос защиты пострадавшего во время вооруженных конфликтов гражданского населения должен постоянно держаться под пристальным вниманием Совета Безопасности ООН, отмечена необходимость систематического декларирования требований к приверженности сторон вооруженного конфликта обязательствам, вытекающим из международного гуманитарного права.