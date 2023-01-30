Членам Коллегии адвокатов, сделавшим пожертвования в Фонд Возрождения Карабаха, вручены «Сертификаты о пожертвовании»

Состоялась деловая встреча между Фондом возрождения Карабаха и Коллегией адвокатов.

По инициативе Фонда Возрождения Карабаха состоялась встреча с членами Коллегии адвокатов Азербайджана, сделавшими пожертвования с целью поддержки восстановительных работ, реализуемых на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев, председатель Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анар Багиров, председатель Правления совета по медиации Надир Адилов, а также руководители адвокатских контор, осуществляющих деятельность в Баку, Гяндже, Сумгайыте и других городах.

Следует отметить, что участники встречи пожертвовали в Фонд Возрождения Карабаха в общей сложности 100 800 манатов.

Открывая встречу, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев поблагодарил председателя Анара Багирова и всех членов Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики за пожертвования, сделанные ими в рамках оказания содействия работам по восстановлению территорий, которые были освобождены от оккупации в результате Победы, одержанной Азербайджанской армией под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Р.Гаджиев также подчеркнул, что проявленная солидарность является важным вкладом в работу по восстановлению освобожденных от оккупации территорий.

«Считаю, что этот шаг послужит усилению поддержки, оказываемой нашим обществом делу восстановления освобожденных территорий, и станет для нас стимулом к ​​еще более тесному сплочению вокруг идеи возрождения Карабаха», - сказал председатель Правления Фонда.

Отметив, что с момента основания Фонда тысячи наших соотечественников совершили пожертвования в Фонд в поддержку возрождения Карабаха, Рахман Гаджиев подчеркнул, что такие инициативы являются ярким примером нашей солидарности.

Выступая с презентацией направлений деятельности и текущих проектов Фонда Возрождения Карабаха, Рахман Гаджиев рассказал также и о мерах по обеспечению прозрачности - одной из приоритетных задач Фонда.

В ходе презентации Р.Гаджиев предоставил информацию об итогах финансового аудита, проведенного независимой аудиторской компанией PwC Azerbaijan.

Затем был продемонстрирован видеоролик «Урбицид в Карабахе», подготовленный по материалам интернет-ресурса Karabakh.Center ( https://karabakh.center/az ), автором идеи которого является Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анар Багиров, в свою очередь, подчеркнул, что Коллегия придает большое значение сотрудничеству с Фондом Возрождения Карабаха и намерена поддерживать его деятельность и впредь.

«Коллегия адвокатов всегда старается активно участвовать в решении проблем, которые волнуют наше общество. Мы намерены тесно сотрудничать с Фондом Возрождения Карабаха в вопросах восстановления освобожденных от оккупации территорий. Надеемся, что нам представится возможность продолжить сотрудничество в различных форматах, равно как и ​​более активно участвовать в проектах, реализуемых Фондом», - сказал Анар Багиров.

После выступлений встреча перешла в формат обсуждений. Участники встречи высказали свои мнения и предложения по вопросам расширения сотрудничества между Фондом Возрождения Карабаха и Коллегией адвокатов Азербайджана, подачи исков против незаконно действовавших на ранее оккупированных территориях компаний и т.д.

В заключение встречи 37 членам Коллегии адвокатов, внесшим пожертвования в Фонд, были вручены «Сертификаты о пожертвовании».