Погибшим членам экипажа самолета AZAL посмертно присвоены звания Национальных героев Азербайджана

Членам экипажа, погибшим в авиакатастрофе, присвоено звание Национального Героя Азербайджана

Погибшим членам экипажа потерпевшего крушение пассажирского лайнера AZAL присвоены звания Национальных героев Азербайджана.

Как передает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Высоким званием посмертно награждены капитан корабля Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокюма Алиева.

В документе отмечается, что члены экипажа воздушного судна проявили высокий профессионализм, мужество и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей и спасении жизней пассажиров во время аварии.

"Благодаря высочайшему профессионализму, мужеству и отваге пилотов и бортпроводников, самолету удалось совершить аварийную посадку, и часть пассажиров была спасена", - говорится в распоряжении.

Отметим, что пилоты Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов, а также бортпроводница Хокюма Алиева сегодня были похоронены на II Аллее почетного захоронения в Баку.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, лайнер был сбит в российском воздушном пространстве. В авиакатастрофе погибли 6 граждан Казахстана.