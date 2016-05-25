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    Член рабочей группы ООН приветствует решение об освобождении журналистки Хадиджи Исмаил

    Это хорошо, что теперь она на свободе и может заниматься своим делом

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Член рабочей группы ООН по произвольным арестам Хосе Гевара (Мексика) назвал позитивным шагом освобождение журналистки Хадиджи Исмаил.

    "Это хорошо, что теперь она на свободе и может заниматься своим делом".

    Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал Хосе Гевара.

    Докладчик рабочей группы ООН по произвольным арестам Сетонджи Роланд Аджови (Бенин) сказал, что в Азербайджане имеются некоторые позитивные моменты в плане содержания людей.

    Он сказал, что во время посещения мест содержания совершивших преступления подростков и мигрантов были отмечены созданные там условия: "Нам сообщили, что место содержания мигрантов построено недавно и там действительно созданы нормальные условия".

    Всего рабочая группа посетила 25 мест заключеия и провела встречи с 80 людьми. Делегаты также побывали в регионах Азербайджана.

    Отметим, что результаты визита рабочей группы в Азербайджан будут представлены на Совете по правам человека ООН в сентябре 2017 года.

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