Член палаты лордов: Не заметил на выборах ничего, что меня удивило бы

Избирательный процесс в Азербайджане мало чем отличается от того, что можно наблюдать в Великобритании, и, по большому счету, в какой-либо другой стране.
Как сообщает Report, об этом журналистам в Шуше заявил наблюдающий за выборами член палаты лордов парламента Великобритании лорд Курбан Хусейн.
"Прежде всего, позвольте мне сказать, что я здесь потому, что являюсь членом парламентской группы по Азербайджану в британском парламенте", - сказал он, добавив, что приглашен сюда для наблюдения за выборами.
По словам лорда, никто не говорит избирателю, что делать или за кого голосовать. "Именно на таком процессе я воспитывался в Великобритании. И это почти аналогично тому, как мы практикуем в нашей стране. Я не заметил ничего, что бы меня удивило или вызвало недоумение. И рад, что мне предоставили возможность наблюдать за этими выборами", - отметил лорд Хусейн.