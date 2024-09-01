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Член палаты лордов: Не заметил на выборах ничего, что меня удивило бы

Член палаты лордов: Не заметил на выборах ничего, что меня удивило бы Избирательный процесс в Азербайджане мало чем отличается от того, что можно наблюдать в Великобритании, и, по большому счету, в какой-либо другой стране.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 10:56
Член палаты лордов: Не заметил на выборах ничего, что меня удивило бы

Избирательный процесс в Азербайджане мало чем отличается от того, что можно наблюдать в Великобритании, и, по большому счету, в какой-либо другой стране.

Как сообщает Report, об этом журналистам в Шуше заявил наблюдающий за выборами член палаты лордов парламента Великобритании лорд Курбан Хусейн.

"Прежде всего, позвольте мне сказать, что я здесь потому, что являюсь членом парламентской группы по Азербайджану в британском парламенте", - сказал он, добавив, что приглашен сюда для наблюдения за выборами.

По словам лорда, никто не говорит избирателю, что делать или за кого голосовать. "Именно на таком процессе я воспитывался в Великобритании. И это почти аналогично тому, как мы практикуем в нашей стране. Я не заметил ничего, что бы меня удивило или вызвало недоумение. И рад, что мне предоставили возможность наблюдать за этими выборами", - отметил лорд Хусейн.

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Версия на азербайджанском языке Lordlar Palatasının üzvü: Səsvermə prosesi zamanı məni təəccübləndirən heç nə müşahidə etmədim
Версия на английском языке British lord observes Azerbaijani elections, finds similarities to UK process

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