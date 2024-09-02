Член ПА ОЧЭС: Избирательный процесс был организован на высоком уровне

Хотя мы не специализируемся на парламентских выборах, мы внимательно следили за избирательным процессом.

Хотя мы не специализируемся на парламентских выборах, мы внимательно следили за избирательным процессом.

Как сообщает Report, об этом заявил член Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) от Албании Петро Кочи.

Он отметил, что представители организации наблюдали за процессом как в Центризбиркоме (ЦИК), так и на избирательных участках.

"Избирательный процесс был организован на высоком уровне. Мы встретились с председателем ЦИК и выразили нашу благодарность. Следует отметить, что явка избирателей составила 37%. Низкая явка наблюдается не только в Азербайджане, но и в других странах мира. Чтобы повысить активность избирателей, необходимо увеличить количество политических дебатов", - подчеркнул он.