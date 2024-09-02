О нас

Член ПА ОЧЭС: Избирательный процесс был организован на высоком уровне

Член ПА ОЧЭС: Избирательный процесс был организован на высоком уровне Хотя мы не специализируемся на парламентских выборах, мы внимательно следили за избирательным процессом.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 09:49
Член ПА ОЧЭС: Избирательный процесс был организован на высоком уровне

Хотя мы не специализируемся на парламентских выборах, мы внимательно следили за избирательным процессом.

Как сообщает Report, об этом заявил член Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) от Албании Петро Кочи.

Он отметил, что представители организации наблюдали за процессом как в Центризбиркоме (ЦИК), так и на избирательных участках.

"Избирательный процесс был организован на высоком уровне. Мы встретились с председателем ЦИК и выразили нашу благодарность. Следует отметить, что явка избирателей составила 37%. Низкая явка наблюдается не только в Азербайджане, но и в других странах мира. Чтобы повысить активность избирателей, необходимо увеличить количество политических дебатов", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Albanian BSEC PA member: Election process was organized at high level
Версия на азербайджанском языке QDİƏT PA-nın Albaniyadan olan üzvü: Seçki prosesində təşkilatçılıq yüksək səviyyədə idi

Самое важное

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi