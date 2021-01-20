Член комиссии по помилованию: Очень много заявок, ожидаются новшества

"Ведется определенная подготовка к проведению заседания Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики"

"Ведется определенная подготовка к проведению заседания Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики. Очень много ходатайств о помиловании".

Как сообщает Report, об этом заявил член комиссии, депутат Милли Меджлиса, председатель комитета Парламента по правам человека Захид Орудж.

Он напомнил, что сформирован новый состав комиссии по помилованию:

"В этой сфере ожидаются определенные новшества. Руководствуясь шагами по гуманизации системы наказаний и помилования, Комиссия по помилованию в ближайшее время должна активно начать свою работу, будет принято решение о рассмотрении дел".