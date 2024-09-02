Член ЦИК РФ: Азербайджанские коллеги смогли создать конструктивный настрой на выборах

Благодаря высокой подготовке на избирательных участках в ходе внеочередных парламентских выборов в Азербайджане царила дружелюбная атмосфера, позитивный конструктивный настрой, что сказалось на общем ходе избирательного процесса.

Благодаря высокой подготовке на избирательных участках в ходе внеочередных парламентских выборов в Азербайджане царила дружелюбная атмосфера, позитивный конструктивный настрой, что сказалось на общем ходе избирательного процесса.

Как передает Report, об этом член Центральной избирательной комиссии РФ России Павел Андреев на пресс-конференции в понедельник.

"Наши коллеги [из ЦИК Азербайджана] были высокомотивированы, хорошо подготовлены, и в результате мы увидели на участках ту дружелюбную атмосферу, тот позитивно конструктивный настрой, который позволил выстроить с избирателями, наблюдателями и другими участниками избирательного процесса ту позитивную атмосферу, которая привела к минимуму, каких либо серьезных инцидентов", - заявил он.

По его словам, в подготовке были задействованы и весьма опытные специалисты, которые много десятилетий участвуют в организации избирательного процесса и молодежь, прошедшая соответствующее обучение.

"Хотелось бы отметить и то, что в составе избирательной комиссии и среди наблюдателей представлено значительное количество женщин", - подчеркнул он